Однако местные власти запретили траурные мероприятия

Сегодня - девятая годовщина трагедии в одесском Доме профсоюзов. Украинские власти запретили траурные мероприятия и ввели особые меры безопасности. На улицах дежурят усиленные отряды полиции и нацгвардии.

Жителям не позволяют возложить цветы к зданию, где в 2014-м году неонацисты заживо сожгли горожан - противников киевского майдана. Жертвами той чудовищной расправы стали 48 человек. Ещё более 250 были ранены.

За все эти годы виновные так и не понесли наказание, несмотря на то, что убийцы и нападавшие зафиксированы на видео. Более того, Киев намерено завёл расследование в тупик. Власти объявили зачинщиками беспорядков сторонников "антимайдана". При этом следствие не смогло доказать их вину. В результате все, кого изначально задержали, были отпущены на свободу.

Россия неоднократно требовала от международного сообщества повлиять на ситуацию и пыталась добиться беспристрастного расследования. Обсуждения выносили на крупнейшие международные площадки, в том числе в ООН. Однако западные страны продолжают игнорировать трагедию в Доме профсоюзов и покрывают киевских радикалов.

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