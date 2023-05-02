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В Брянской области возобновили движение поездов после подрыва путей

11:47
  • вторник
  • 02 мая 2023

Ведется следствие

В Унечском районе Брянской области полностью восстановлено движение поездов, которое было нарушено накануне в результате подрыва железнодорожных путей.

Для ликвидации последствий задействовали более 300 человек и несколько инженерных составов. Восстановлено около 100 метров полотна. Пассажиры могут переоформить билеты без дополнительного сбора, а также бесплатно воспользоваться залами ожидания, камерами хранения и комнатами матери и ребёнка.

В результате подрыва путей с рельсов сошли локомотив и 7 грузовых вагонов, в том числе цистерны с топливом. Произошло возгорание. Его оперативно потушил пожарный поезд. Никто не пострадал. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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