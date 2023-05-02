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Собянин рассказал об отреставрированных памятниках архитектуры

09:16
  • вторник
  • 02 мая 2023

Объекты включены в программу Дней исторического и культурного наследия

Более 50 отреставрированных памятников архитектуры доступны для посещения жителей и гостей столицы в этом году. О восстановленных объектах культурного наследия рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Среди них особняк Новиковых-Свешниковой на Большой Полянке. Это необычное здание напоминает маленький средневековый замок. Также горожане могут увидеть главный дом усадьбы Васильчиковых на Большой Никитской. Комплексную реставрацию объекта закончили в 2019 году.

Доступны для посещения и небольшой особняк Сумарокова-Тюляевой на улице Забелина и Усадьба Муравьёвых-Апостолов на Старой Басманной. Экскурсии пройдут и в недавно восстановленных Театре на Бронной, Литературном институте и здании Хлебозавода №5.

А полюбоваться красивыми видами Москвы можно с колокольни Высоко-Петровского монастыря. Эти и другие объекты включены в программу Дней исторического и культурного наследия, которая продлится в столице до конца мая.

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