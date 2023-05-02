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Валерий Гергиев отмечает 70-летний юбилей

12:15
  • вторник
  • 02 мая 2023

Его талант признан во всем мире

Сегодня поздравления с юбилеем принимает один самых выдающихся дирижеров современности, народный артист России Валерий Гергиев. Великому маэстро - 70.

Его талант давно признан не только на родине, но и во всем мире. Гениальность Гергиева органично сочетается с необыкновенной работоспособностью. Он самый активно гастролирующий дирижер на планете. Выступал у подножия Эйфелевой башни, на развалинах Пальмиры, закрывал Сочинскую олимпиаду, возглавлял ведущие оркестры мировых столиц. В его плотном графике более 200 концертов в год, и каждый с непременным аншлагом.

Большую часть своей творческой жизни Валерий Гергиев посвятил Мариинскому театру, художественным руководителем которого он сегодня является. Именно маэстро вернул театру его историческое название. И сегодня, в свой день рождения, Гергиев вновь встанет за дирижерский пульт на родной сцене.

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Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
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