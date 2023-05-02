Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Некрасова из Перми

Спасти мальчика может только срочная трансплантация костного мозга

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о восьмилетнем Кирилле Некрасове из Перми. Мальчику поставили смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Позади три года тяжелейшего лечения - были и ремиссия, и рецидив. Врачи испробовали всё возможное. Но болезнь агрессивна, победить её не так просто. Спасти Кирилла может только срочная трансплантация костного мозга. Но прежде необходимо тотальное облучение, после которого организму ребёнка потребуется серьёзная медикаментозная поддержка. Стоимость лечения - более двух миллионов рублей. Но у семьи мальчика таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кирилла. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Этот улыбчивый мальчуган не строит планы на лето. Конечно, он, как все, хочет на море, на дачу. Но так далеко не загадывает. Кирилл хочет сначала выздороветь. Потому живёт сегодняшним днём. А сегодня – врач. И больница.

На прием к врачу Кирилл давно ходит один. Чего маму расстраивать. Он вообще везде сам. Такой вот самостоятельный в 8 лет. Что будет на осмотре - знает наперед. Последнее время новости неважные. Кириллу хуже. И мама часто плачет.

"Если лечение сейчас не провести, то у нас снова будет рецидив и, соответственно, снова будет химиотерапия. Очень тяжёлая. Раньше она была один день в неделю, теперь по 5, по 6 дней подряд", - говорит Анастасия Некрасова, мама Кирилла.

Это началось три года назад. Казалось бы, обычное дело – под Новый год наесться мандаринов. Но сыпь, которая поначалу напоминала обычную аллергию, долго не проходила. Чего только врачи не перепробовали. Когда Кирилл заметно похудел, начал уставать, жаловаться на боль в ногах - насторожились. В феврале 2020 прозвучал страшный диагноз: "острый лимфобластный лейкоз". Мама признаётся – ноги подкосились. Ведь сын – кровь с молоком, никогда не болел. А тут – уколы, капельницы. Но это Кирилл переносил мужественно. А вот, что нет сил гулять и с друзьями играть, стало настоящей трагедией.

"Меня не выпускают из четырех стен и мне бывает скучно. Был праздник на улице, а я сижу в больнице", - рассказал Кирилл.

Не прерывая лечения, Кирилл закончил первый класс. Прогнозы были хорошие. Но случился рецидив. Да такой, что ни одно лекарство не справляется. Так называемое "резистетное течение болезни". Кириллу показана трансплантация костного мозга.

"При проведении трансплантации у Кирилла имеется высокий риск жизнеугрожающих осложнений. Прежде всего, инфекционного и токсического характера. Чтобы минимизировать риск развития неблагоприятного исхода и тяжёлых осложнений, необходима интенсивная сопроводительная терапия в виде комбинированной противомикробной терапии и препаратов, чтобы снизить токсичность", - пояснила Любовь Цветкова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга отделения для детей №1 клиники трансплантологии и детской онкологии и гематологии им. Р.М.Горбачёвой.

Препараты стоят очень дорого, как и тотальное облучение перед трансплантацией. Общая стоимость лечения - больше двух миллионов рублей. Семье не потянуть. Они бы заработали. Но лечение ждать не может. Перед тем, как сказать эти слова, мама Кирилла тяжело вздыхает и набирает полные лёгкие кислорода, чтобы не расплакаться:

"Без помощи неравнодушных людей нам не справиться. Помогите нам, пожалуйста".

Будь Кирилл лет на 10 старше, нет сомнений - пошёл бы да заработал. Но пока на вопрос, где взять такие деньги, разводит руками. Знает, что есть на свете добрые люди. Для которых нет чужой беды.

"Надо надеяться и все получится. Будем бороться до конца. И победим эту болезнь. Несмотря ни на какие преграды - вылечиться и домой!" – говорит Кирилл.

Там дел невпроворот. Надо повидать брата – он, полуторагодовалый, уже начал ходить. Поменять стёртую покрышку на велосипедном колесе. И главное – приблизиться на шаг к заветной мечте. Сходить в батутный центр. Мама обещала. Когда выздоровеет.

Времени у Кирилла совсем мало. Болезнь быстро прогрессирует. Трансплантацию костного мозга важно провести в ближайшее время. Помощь каждого нужна и важна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Некрасова, программа 1670

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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