Польша захотела получить репарации от России

Варшава планирует взяться за Москву после Берлина

Польша может попытаться добиться от России репараций за разрушения во Вторую мировую войну.

Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Как сообщается, сначала Варшава потребует репарации с Берлина, а затем начнет дискуссию с Москвой.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", - сообщил Пшидач в интервью Financial Times.

Ранее Германия отказалась вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Размер ущерба оценивается в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов). В ответ власти Польши заявили, что инициируют в Совете Европы принятие резолюции о выплате Германией компенсаций и обратились за помощью к США.

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