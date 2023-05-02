Опасный маневр: как вывозили россиян из охваченного войной Судана

Для этого были задействованы самые опытные летчики

Российские военные по решению президента эвакуировали из Судана более 200 человек. Военно-транспортные самолёты Минобороны этим утром приземлились в Московской области. Среди пассажиров - граждане нескольких государств, в том числе Украины. Всё это время они укрывались в здании нашего посольства. Как вывозили людей из зоны боевых действий?

Тяжёлые транспортники Ил-76 заходят на посадку. С земли за самолётами наблюдают сотни пассажиров. Вероятно, с таким нетерпением они не ждали ни одного рейса в жизни. Выбраться самим из охваченного войной Судана почти невозможно. Воздушное пространство закрыто. Наши дипломаты приложили массу усилий, чтобы эвакуировать людей. Причём, не только россиян, но и граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран - всех, кто обратился в посольство с просьбой о помощи. Здание дипмиссии оказалось рядом с линией соприкосновения, и всё это время служило для них укрытием.

"В очень короткое время посольство России сделало всё возможное, чтобы белорусов вытащить к себе в посольство. Потому что мы попали в самый эпицентр событий. Постоянно на связи и посол РФ, и МИД, наши уполномоченные органы. Реально работают на результат", - отметил гражданин Белоруссии Игорь Корчевный.

В условиях боевых действий пилотам пришлось сажать самолёты с резким заходом, чтобы не попасть в зону действия ПЗРК. Такие манёвры способны выполнять только опытные лётчики.

"В связи с нестабильной обстановкой в стране мы вынуждены выполнять заход на посадку с максимальным градиентом набора снижения - так называемый афганский заход, что осложняется жаркими климатическими условиями", - отметил командир воздушного судна Егор Пахомов.

Среди пассажиров много детей. Некоторые растеряны или напуганы. Российские специалисты старались их подбодрить и максимально окружить вниманием. После краткого медосмотра всем помогли забраться по высокому трапу.

Столкновения между армией и спецназом Судана продолжаются третью неделю. По подсчётам Всемирной организации здравоохранения, жертвами конфликта стали 459 человек. По информации Министерства здравоохранения Судана, погибших ещё больше - около 600. Пострадавших - несколько тысяч. Самолёты Минобороны этим утром приземлились на аэродроме Чкаловский. Все 200 пассажиров - уже в безопасности.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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