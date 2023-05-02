Депутаты предложили доплачивать за продолжительный брак

За 20 лет - 20 тысяч

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак.

Об этом во вторник, 2 мая, сообщил ТАСС один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Парламентарий предложил доплачивать будут тем, кто прожил в зарегистрированном браке более 20 лет. Каждому из супругов будут выплачивать каждые 5 лет по 20 тысяч рублей.

"Мы считаем, что с учётом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи", - сообщил депутат.

Нилов добавил, что регионы будут иметь право устанавливать меры поддержки дополнительно.

В ЛДПР отметили, что хотели бы посвятить этот законопроект бывшему лидеру партии Владимиру Жириновскому, который много лет прожил в единственном браке.

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