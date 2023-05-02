Собянин: За 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

Также построено более 900 социальных объектов

В Москве за 12 лет открыто 109 станций метро и МЦК, а также построено более 900 социальных объектов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что в городе построено 132 больничных корпуса и поликлиники, 374 детских сада, 158 школьных зданий. Также построено и введено в эксплуатацию больше 120 млн кв. м недвижимости, в том числе 51 млн кв. м жилья.

"Реализован крупнейший проект метростроения - Большая кольцевая линия; построено свыше 1,2 тыс. км дорог; построены и открыты большинство корпусов больницы в Коммунарке; в рекордные сроки был введен госпиталь в Вороновском", - написал Собянин.

Также столицу украсили обновленные театры "Геликон-опера" и "Табакерка", "Градский холл" и Театр "Русская песня", новые сцены театров имени Вахтангова и имени Ермоловой, новый корпус Et Cetera, реконструированная Гнесинка, парк "Зарядье" с концертным залом. Реконструированы и построены крупнейшие стадионы "Лужники", "ЦСКА", "Спартак" и "Динамо".

Приоритетное внимание уделяется крупным градостроительным проектам. Так в городе реализуются программы реновации жилого фонда, развития системы метрополитена, реконструкции бывших промышленных и коммунальных зон.

"Регулярно модернизируем и создаем новые театры, детсады, школы, спорткомплексы. Делаем все возможное для создания в Москве комфортной среды", - отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"