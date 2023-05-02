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В России с коронавирусом госпитализировали 328 человек

11:17
  • вторник
  • 02 мая 2023

Скончались 30 пациентов

За сутки в России госпитализировано 328 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 3404 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 4503 человека, скончались 30 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 353 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 53. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 195 человек, в Московской области – 22.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 228588855 случаев заболевания, зарегистрировано 398366 летальных исходов.

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