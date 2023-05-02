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Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину

11:36
  • вторник
  • 02 мая 2023

Рынок недвижимости демонстрирует позитивную динамику

С начала года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м недвижимости различного назначения, включая 2,1 млн кв.м жилья. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. По его словам, рынок недвижимости демонстрирует позитивную динамику, несмотря на внешнее влияние.

"Стоит отметить, что значительная часть введенных в эксплуатацию объектов была построена за счет частных инвестиций, что говорит о высокой привлекательности рынка столичной недвижимости. Во многом это объясняется теми мерами поддержки, которые были приняты федеральным правительством и правительством Москвы", - уточнил Бочкарёв.

По итогам прошлого года в столице было введено около 13 млн кв. метров недвижимости, в том числе 6,6 млн кв. метров жилья. В планах на этот год – ввести порядка 8,5 млн квадратных метров недвижимости.

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