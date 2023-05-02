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В Москве альпинист сорвался с Останкинской башни и выжил

11:53
  • вторник
  • 02 мая 2023

Его здоровью ничего не угрожает

С Останкинской башни в Москве упал человек.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 мая. Как сообщил telegram-канал "112", мужчина выжил, так как упал с первого этажа, когда перешагивал через ограждение.

"Мужчина занимался чисткой промышленных кондиционеров, но сорвался вниз. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает", - сообщил источник telegram-канала Mash.

У пострадавшего диагностировали перелом правой голени. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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