Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов

Ему было 50 лет

Скончался известный спортивный журналист Андрей Малосолов. Ему было 50 лет.

О смерти Малосолова сообщил журналист Армен Гаспарян. По его данным, причиной стал оторвавшийся тромб.

Информации о дате и месте прощания пока нет.

Андрей Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве. Работал в различных российских СМИ, в том числе военным корреспондентом и в правительственном пуле. С 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза.

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