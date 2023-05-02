Москвичей предупредили о резком похолодании перед Днем Победы

Жары не будет

В Москве к выходным резко похолодает, вплоть до заморозков. К 9 мая погода немного наладится, но жары не будет.

Об этом во вторник, 2 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погода начнет портиться с четверга: днем – 13-14 градусов, ночью – 4-5 градусов. В пятницу придет северный воздух, который обрушит дневную температуру на 6-8 градусов ниже нормы.

"В ночь на пятницу температура будет от 0 до плюс 5, а днем - плюс 10-11 градусов. В ночь на субботу - минус 1- плюс 4, это во всем Московском регионе, а максимальные дневные температуры - плюс 7-11 градусов", - рассказал он агентству "Москва".

С понедельника, 8 мая, температура начнет подниматься, но теплой солнечной погоды ждать не придется.

"Жаркой погоды не ожидается, просто 8 и 9 мая будет не на 5-6 градусов ниже нормы, а примерно на 3. Более детальные прогнозы на 8-9 мая пока рано давать, это ответственный прогноз", - заключил он.

Парад Победы традиционно проводится 9 мая на Красной площади в Москве в честь победы советских войск в Великой Отечественной войне. В 2023 году в нем примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Иностранных высокопоставленных гостей на Параде Победы в этом году не будет - специальных приглашений им не направляли, рассказал ранее Песков. Единственное исключение составит президент Киргизии, который накануне Дня Победы приедет в Москву с рабочим визитом и останется на парад.

Между тем доступ на Красную площадь закрыли по 10 мая, предупредили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.

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