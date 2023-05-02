Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров на Кубани

Ведется следствие

На Кубани задержан один из подозреваемых по делу об исчезновении аниматоров на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной работают следователи. По предварительным данным, он может быть причастен к пропаже Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые бесследно исчезли несколько дней назад, когда на машине возвращались с выступления домой. Тогда на поиски молодого человека и девушки вышли сотни людей.

Их ищут уже пятые сутки. Днём и ночью. Полиция, родные, близкие, волонтеры. Это просто не укладывается в голове, но Татьяна Мостыко и Кирилл Чубко как будто исчезли. Пропали без вести на трассе М-4 "Дон" еще 28 апреля.

Кириллу - тридцать семь лет, у него агентство по проведению праздников, корпоративов и свадеб. Татьяне, студентке педагогического колледжа, всего девятнадцать, она подрабатывала в агентстве аниматором. В тот день коллеги как раз возвращались с очередного мероприятия. Из станицы Крыловской ехали домой в Усть-Лабинск. Но родные их так и не дождались.

Из того, что известно - на трассе они были вынуждены остановиться. Вероятно, прокололи колесо. Кирилл позвонил жене - просил не беспокоиться, не ждать и ложиться спать. Тем более, что к ним подошли мужчины и предложили помочь - заменить колесо. Вот с этого момента, со звонка жене, о Кирилле и Татьяне больше ничего неизвестно. И никаких следов. Утром их телефоны уже не отвечали. Когда начались поиски, выяснилось: машину Кирилла видели в разных станицах. А позднее её обнаружили сожженной в Брюховецком районе.

Кроме того, с карт Кирилла, по словам его жены, исчезли почти 200 тысяч рублей. Причем, сняты они были в разных банкоматах в нескольких десятках километров друг от друга. Дарья, супруга Кирилла, сейчас обращается в соцсетях ко всем, кто в тот поздний вечер проезжал по трассе в районе хутора Памяти Ленина.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". К поискам Кирилла и Татьяны в эти дни присоединяется все больше волонтеров и местных жителей. Проводят опросы, показывают фотографии, отрабатывают самые разные версии.

Обнаружить, правда, пока ничего не удалось. Но волонтеры и близкие пропавших Кирилла и Татьяны верят, что они живы, и намерены - продолжать поиски.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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