В Москве проходит финал фестиваля-конкурса "Юные таланты"

Он организован в рамках проекта "Красная гвоздика. Дети"

Во вторник в Москве проходит финал Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни "Юные таланты" в рамках проекта "Красная гвоздика. Дети" имени Иосифа Кобзона.

Цель мероприятия - выявление и поддержка молодых вокалистов, а также формирование уважительного отношения к Родине, её истории, культуре и традициям.

В состязании участвуют более 60 претендентов со всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Соревнование проводится в трёх возрастных категориях, представлены номинации "вокальный коллектив" и "сольный исполнитель".

Жюри определит лауреатов и обладателя Гран-При фестиваля-конкурса, их наградят дипломами, кубками и денежными премиями.

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