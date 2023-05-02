В Москве проходит финал фестиваля-конкурса "Юные таланты"

Он организован в рамках проекта "Красная гвоздика. Дети"
Во вторник в Москве проходит финал Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни "Юные таланты" в рамках проекта "Красная гвоздика. Дети" имени Иосифа Кобзона.
Цель мероприятия - выявление и поддержка молодых вокалистов, а также формирование уважительного отношения к Родине, её истории, культуре и традициям.
В состязании участвуют более 60 претендентов со всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Соревнование проводится в трёх возрастных категориях, представлены номинации "вокальный коллектив" и "сольный исполнитель".
Жюри определит лауреатов и обладателя Гран-При фестиваля-конкурса, их наградят дипломами, кубками и денежными премиями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"