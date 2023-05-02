Павильоны "Здоровая Москва" вновь откроются в середине мая

Они будут работать в 46 парках

Павильоны "Здоровая Москва" вновь откроются в столице в середине мая. Они будут работать в 46 парках. В разных районах города.

Сейчас идёт монтаж конструкций. Внутри устанавливают перегородки. Делают полы. Скоро завезут необходимую мебель и медицинское оборудование.

Визуально по сравнению с прошлым годами павильоны не изменятся. Всё та же яркая вывеска и график работы. Проверить здоровье здесь смогут все желающие старше 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Для прохождения обследования нужно предъявить московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

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