В Склифе провели уникальную операцию пациентке с желчекаменной болезнью

Над методиками щадящего лечения желчекаменной болезни в столичном НИИ Склифосовского работают уже несколько лет

В отделение неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ Склифосовского 56-летняя Дилором попала с очередным уже девятым по счёту острым приступом желчекаменной болезни.

Несколько этапов исследований помогли медикам исключить подозрения на рак. Оказалось, в желчном пузыре женщины один из камней достиг трех сантиметров в диаметре. Однако из-за множества сопутствующих диагнозов проводить открытую операцию было рискованно.

"Мне врач сказал, что у меня очень маленький желчный пузырь. И нельзя его удалять, поскольку он к 12-перстной кишке задет - будут большие проблемы. И вот стали они решать, что надо как-то вынимать, но желчный пузырь сохранить", - рассказала Дилором.

Обычно в подобных случаях пациентам предлагают установить трубку для отвода желчи. Носить конструкцию придется пожизненно, при этом приступы боли никуда не уходят. Специалисты НИИ Склифосовского предложили женщине попробовать новую уникальную методику - без разрезов и наркоза.

"Выполняется не разрез, а прокол под ультразвуковым наведением с последующим его расширением. И заводится туда эндоскопический прибор. С той же самой целью, как и раньше - с целью удаления конкрементов. Дополняется он в настоящее время литотрипсией. Это, когда большой конкремент. Его невозможно извлечь через маленький разрез. Тогда он в просвете желчного пузыря разрушается на мелкие осколки, и извлекаются уже мелкие осколки", - рассказал Петр Ярцев, заведующий научным отделением Отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ Склифосовского.

Литотрипсией называется процесс разрушения камней на более мелкие. Процедуру пациентке провели спустя две недели после установки в желчный пузырь специальной отводящей трубки.

"С помощью специального лазерного литотриптера камень крошится до мелких осколков - кашицеобразного состояния. Осколки эти удается удалить с помощью специальных эндоскопических инструментов напрямую через прокол в брюшной стенке", - отметил врач-эндоскопист Анатолий Краснов.

Реабилитация после такой сложной процедуры заняла неделю. А спустя всего месяц женщина смогла вернуться к обычной жизни. На контрольном исследовании новых камней не обнаружилось.

Над методиками щадящего лечения желчекаменной болезни, когда камни из желчного пузыря удаляют, сохраняя сам орган, в столичном НИИ Склифосовского работают уже несколько лет. Обнадеживающие результаты подтверждают истории десятков пациентов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"