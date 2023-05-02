Мужчина на станции метро "ВДНХ" спрыгнул на рельсы, чтобы покурить

Его оперативно задержали

Пока никто не видит. Ночь, на станции метро "ВДНХ" мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить.

Его действия зафиксировала камера наблюдения. Причем, во всех подробностях. Вот пассажир подходит к краю платформы. Ищет что-то в кармане. Спускается вниз. И исчезает в темноте слепой зоны.

Рискованный трюк не остался без внимания сотрудников полиции. Уже через пару минут они были на месте происшествия и задержали хулигана. Так что перекур явно не удался. Да и отвечать за свой поступок мужчина будет строго по закону.

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