Можно увидеть легендарные автомобили

Их объединяет общая история, но у каждого своя судьба. В Музее Гаража на ВДНХ открылась выставка "Парад "Побед". Посетители здесь могут увидеть 12 автомобилей семейства ГАЗ М-20 "Победа". Например, пикап 55 года, седан-кабриолет 50 года или "Победу", которую показали Сталину в 45-м.

Не только символ Победы в Великой Отечественной войне. Но и олицетворение целой эпохи. Над новым легковым автомобилем ГАЗ М-20 "Победа" на Горьковском заводе начали работать уже на следующий день после разгрома немцев под Сталинградом в феврале 43-го.

"Это первый послевоенный автомобиль массового производства. И, более того, это первая в мире новая модель, освоенная после окончания Второй мировой войны. То есть западноевропейские компании не могли себе позволить запустить именно новые модели до конца сороковых годов", - рассказал организатор выставки Иван Падерин.

А "Победу" показали Сталину уже в 45 году. Правда, еще несколько лет ее еще улучшали. В 48-ом усилили кузов и рессоры, снабдили новой трансмиссией, карбюратором и даже добавили отопитель. О времени, когда шла активная работа над "Победой", вспоминала на открытии выставки дочь легендарного конструктора Андрея Липгарта.

"Папа очень часто приезжал домой на "Победе". Пока он обедал, он разрешал, чтобы его шофер Андрей Петрович нас покатал. Нас - это меня, моих подружек. И вот мы, как сельди в бочку, набивались в машину, нас катали. Это был просто восторг", - рассказала Ирина Липгарт.

Их объединяет общая история, но у каждого своя судьба. Этот автомобиль кофейного цвета - единственный без блеска кузова. "Найден был, наверное, после 15 лет поисков. Он отличается от большинства представленных экспонатов. Автомобиль в полностью сохраненном состоянии", - отметил участник выставки Георгий Драгульский.

Все другие - блестят, как будто только что сошли с конвейера. Их кропотливо восстанавливали мастера-реставраторы. Модель одна - модификаций несколько. Например, седан-кабриолет 1950 года. Вместо обычной крыши - матерчатый верх. Это не атрибут роскоши, а, наоборот, последствия дефицита металла в стране после войны.

"Это был действительно очень жесткий дефицит. И поэтому было принято правительством постановление о переводе по мере возможности одной трети выпуска всех "Побед" и также "Москвичей" на выпуск с тентованным брезентовым верхом", - пояснил Иван Падерин.

А это уже пикап 1955 года (см. видео). Такие автомобили делали из списанных такси "Победа" на авторембазах. После пробега в 200 тысяч километров.

На выставке можно увидеть и еще одну легенду - болид "Торпедо-Газ". Это реплика гоночного автомобиля 1956 года. Его восстановили по чертежам и фотографиям.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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