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В "Архангельском" отметили день рождения усадьбы

15:10
  • вторник
  • 02 мая 2023

Музей-заповедник открылся в мае 1919 года

Под звуки фанфар! В "Архангельском" в эти выходные отметили день рождения легендарной усадьбы. Музей-заповедник, основанный князьями Юсуповыми, для всех желающих открылся именно 1 мая далекого 1919-го года.

Как и во времена прежних владельцев, под звуки духового оркестра подняли флаг с гербом старинного рода и праздник начался. Музыка, мастер-классы, экскурсии - гости и не заметили, как пролетел день!

Коллекционировать шедевры, а также собирать библиотеку старинных фолиантов начал ещё Николай Юсупов-старший - меценат и тонкий ценитель изящного искусства и высокой литературы. Сейчас увидеть сокровища может каждый.

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Музей-заповедник Архангельское
Музей-заповедник Архангельское
День рождения усадьбы в музее-заповедник Архангельское
День рождения усадьбы в музее-заповедник Архангельское
День рождения усадьбы в музее-заповедник Архангельское
День рождения усадьбы в музее-заповедник Архангельское
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