В Луховицах посевная кампания началась с выставки достижений сельского хозяйства

Минсельхоз и местные власти формируют дополнительный перечень земель, которые передадут под засев

В Подмосковье началась посевная компания. В этом году в регионе в планах засеять больше зерновых, чем в минувшем. Не только труд, но и современная техника позволяет культивировать даже такие участки, которые принято называть "неудобья".

Посевная - это как минимум интересно. Из панорамных окон трактора видно всё, что делаешь, и идёт он довольно плавно. Чем он отличается от автомобиля?

Это огромное поле, 100 гектаров, засеивают пшеницей за 2-3 дня. Трактористы работают сутками. В профессию многие идут из поколения в поколение.

В подмосковных Луховицах посевная кампания началась с выставки достижений местного сельского хозяйства - производители овощей, молочных продуктов, хлебопекарные производства представили свою продукцию.

В этом году только в Луховицком районе засеют 260 тысяч гектаров - это на 26 тысяч больше, чем в прошлом году. Большая часть земель - под зерновые и зернобобовые. Для посевной хватает и техники, и семян, и средств защиты растений.

Чтобы показатели урожайности росли, аграриям на встречу идёт и закон. Так, упростили механизм изъятия земель, которые используются не по назначению или вовсе простаивают.

"Мы особое внимание уделяем вовлечению неиспользуемых сельхозземель в оборот. В прошлом году мы ставили себе задачу вовлечь 40 тысяч гектаров земли, но перевыполнили её. Вовлекли в оборот 44 тысячи гектаров земли", - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Сейчас Минсельхоз и местные власти формируют дополнительный перечень земель, которые передадут под засев.

Для фермеров существует программа "Подмосковные 10 Га": земля отдаётся в пользование на шесть лет, все это время предприниматель обязуется осваивать её и достигать определённых показателей. После земля переходит фермеру бесплатно. Заявитель должен быть зарегистрирован в Подмосковье и не иметь долгов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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