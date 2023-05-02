Жирафиха Липа начала выходить на прогулки в Московском зоопарке

Она ест листья с деревьев и кустарников

Жирафиха Липа начала принимать солнечные ванны. Её можно увидеть на африканской поляне вместе с верными подругами-зебрами.

Липа ступила на огромный луг перед вольером осторожно, словно проверяя почву. Убедившись, что грунт высох и достаточно крепок, тут же принялась бегать, явно соскучившись по открытому пространству.

На ходу, чуть вытянув шею, срывала молодые побеги с деревьев, с удовольствием поедая витамины. Деревья и кустарники высажены по всему периметру поляны специально: это красиво для глаз, и полезно для обитателей. А вот кормить жирафиху и зебр с рук запрещено: животные уже немолоды и неправильное питание для них опасно.

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