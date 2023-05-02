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В МИД рассказали подробности эвакуации россиян из Судана

12:59
  • вторник
  • 02 мая 2023

Вместе с нашими согражданами эвакуировали украинцев

Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов.
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию

Об этом во вторник, 2 мая, заявили в МИД России. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе российских ведомств, несмотря на условия "горячей" фазы вооружённого конфликта в Судане.

В московский аэропорт "Чкаловский" прибыли более 200 человек, включая граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана. Среди эвакуированных есть украинцы.

"Оповещение людей о порядке выезда и сама операция проводились в максимально закрытом режиме с учетом крайне высоких рисков, связанных с безопасностью", - рассказали в МИД России.

В дипведомстве подчеркнули, что работа посольства России в Хартуме будет продолжена.

15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Правительственная армия нанесла удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме. До этого спецназ захватил президентский дворец, столичный аэропорт и военную базу. По последним данным, погибли более 500 человек, свыше четырех тысяч получили ранения.

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Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
Эвакуация из Судана граждан России
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