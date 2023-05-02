В МИД рассказали подробности эвакуации россиян из Судана

Вместе с нашими согражданами эвакуировали украинцев

Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов.

Об этом во вторник, 2 мая, заявили в МИД России. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе российских ведомств, несмотря на условия "горячей" фазы вооружённого конфликта в Судане.

В московский аэропорт "Чкаловский" прибыли более 200 человек, включая граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана. Среди эвакуированных есть украинцы.

"Оповещение людей о порядке выезда и сама операция проводились в максимально закрытом режиме с учетом крайне высоких рисков, связанных с безопасностью", - рассказали в МИД России.

В дипведомстве подчеркнули, что работа посольства России в Хартуме будет продолжена.

15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Правительственная армия нанесла удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме. До этого спецназ захватил президентский дворец, столичный аэропорт и военную базу. По последним данным, погибли более 500 человек, свыше четырех тысяч получили ранения.

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