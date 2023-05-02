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Шойгу сообщил о потере ВСУ более 15 тысяч человек за месяц

13:19
  • вторник
  • 02 мая 2023

Помощь Запада не спасает

Украинская армия за апрель потеряла более 15 тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", - сообщил министр (цитата по "Интерфаксу").

Шойгу отметил, что ВС России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения и продолжают уничтожать поставляемое Западом оружие.

Ранее агентство Reuters писало, что общие потери ВСУ с начала СВО могут достигать 130 тысяч человек.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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