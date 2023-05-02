Шойгу сообщил о потере ВСУ более 15 тысяч человек за месяц

Помощь Запада не спасает

Украинская армия за апрель потеряла более 15 тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", - сообщил министр (цитата по "Интерфаксу").

Шойгу отметил, что ВС России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения и продолжают уничтожать поставляемое Западом оружие.

Ранее агентство Reuters писало, что общие потери ВСУ с начала СВО могут достигать 130 тысяч человек.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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