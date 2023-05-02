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Баскетболист ЦСКА получил черепно-мозговую травму в результате нападения

15:01
  • вторник
  • 02 мая 2023

Алексей Швед получил удар в голову

В Москве разыскивают неизвестных, которые напали на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Спортсмен сейчас в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Всё случилось в ресторане на Большой Никитской, где Алексей Швед отдыхал с женой и друзьями. Конфликт между баскетболистом ЦСКА и компанией из пятерых мужчин произошёл на выходе из заведения. Практически мгновенно потасовка переместилась на улицу и превратилась в драку.

Защитник армейцев получил удар в голову, упал на асфальт, из уха пошла кровь. По словам персонала ресторана, Алексея им пришлось буквально отбивать от агрессивных посетителей. Ранее компанию в ресторане не видели, нападавшие   скрылись с места происшествия. Прокуратура начала проверку.

Алексей отказался от помощи на месте, однако позже сам отправился в больницу. Из-за травмы он не сможет принять участие в ближайших матчах армейцев.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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