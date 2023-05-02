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Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни

13:09
  • вторник
  • 02 мая 2023

Модельер боролся с раком

Умер модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет.
Онкология - не приговор: Юдашкин рассказал о борьбе с болезнью

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Подмосковье. Окончил с отличие Московский индустриальный колледж. Первая коллекция модельера была представлена в Париже в 1991 году.

Юдашкин в последние годы боролся с раком почки и метастазами в мозгу. Опухоль обнаружили в 2016 году, модельер перенес курс химиотерапии и несколько операций.

Начальную диагностику Юдашкин проходил в Лос-Анджелесе, там сдавал анализы и делал многочисленные МРТ и КТ. В какой-то момент заокеанские врачи отправили модельера к российским специалистам.

Валентин Юдашкин в программе "Культурный обмен" на канале "ТВ Центр".

30 апреля стало известно о смерти модельера Вячеслава Зайцева. Ему было 85 лет.

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Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин
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