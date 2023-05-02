Стилист Лисовец высказался о смерти Валентина Юдашкина

Модельер скончался на 60-м году жизни

Не стало Валентина Юдашкина. Знаменитый модельер, народный художник России скончался в Москве на 60-м году жизни. В последние годы он боролся с онкологией. Талантливый дизайнер Валентин Юдашкин создавал не просто красивую одежду. Каждая его коллекция была ярким событием в мире моды, ему рукоплескали в мировых столицах.

О складках и изгибах ткани он знал все. Создавал не просто одежду - настоящие произведения искусства. Каждый его показ был событием в мире высокой моды. Модельер с безупречным вкусом и чувством стиля и заразительной улыбкой.

Валентин Юдашкин сам себя называл художником, модельером и портным. Он шил для звезд для армии, для олимпийской сборной. Внимательно отслеживая каждый стежок, каждую линию.

Первый зарубежный показ Валентина Юдашкина прошел в начале 90-х в Париже, в российском посольстве. Тогда ради создания коллекции ему с женой пришлось продать и машину, и всю мебель из дома. Зато сегодня на него работают несколько производств в разных странах, а его модели хранятся в Лувре, музее Метрополитен и даже на Красной площади в Историческом музее. Сам же маэстро жил между Миланом, Парижем и Нью-Йорком, причем, в жестком ритме. Вдохновение черпал отовсюду, обращал внимание на скрытые для большинства вещи - будь то кусок старинной ткани, забытый гобелен, пейзаж за окном или черно-белые кадры.

"Мы знакомы очень давно с Валентином. Невероятно доброжелательный, спокойный, очень уравновешенный, талантливый и очень умный человек. Безумная трагедия в целом и для семьи, и в целом для страны, что в такой момент, когда нам нужна красота, уходят такие люди. Человек, который помогал артистам всегда выглядеть роскошно. Человек, который по первому звонку предоставлял артистам выходы, наряды на выходы либо на ковровую дорожку, либо на концерт", - рассказал стилист Владислав Лисовец.

Яркий блистательный Валентин Юдашкин сам продолжал учиться, даже когда его работам рукоплескал весь мир. Маэстро ушел из жизни во вторник, не дожив всего несколько месяцев до своего 60-летия.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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