Tinder уходит из России

Сервисом можно пользоваться еще два месяца

Компания Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder, покинет Россию к 30 июня.

Об этом говорится в ежегодном отчете компании. Таким образом, через два месяца доступ к сервису для россиян будет ограничен.

"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", - говорится в документе (цитата по газете "Коммерсант").

Ранее в Госдуме заявили, что в России могут разблокировать Twitter. Москве нравится позиция нового руководства соцсети – оно вернуло доступ к аккаунтам российских государственных ведомств, а также начало маркировать многие государственные американские и британские СМИ.

Тем не менее, Роскомнадзор не увидел оснований для разблокирования соцсети, отметив, что более тысячи нарушающих российское законодательство материалов так и не были удалены.

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