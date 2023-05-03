Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Некоторые предложения или события могут оказаться фейками

Овны

В финансовой сфере сегодня все зыбко: могут исчезнуть средства с карты или вы потратите больше, чем хотели. Контролируйте себя в магазинах и проверяйте состояние счета.

Тельцы

Планетам в вашем знаке не очень уютно, и вам может быть так же, причем даже дома. Кстати, события дня могут подсказать, подходит ли вам нынешнее место жительства.

Близнецы

Даже не пытайтесь разобраться, что в сегодняшнем потоке информации правда, а что фейк. Не принимайте на веру все, что вам пришлют, расскажут, покажут в интернете.

Раки

Друзья познаются именно в такие дни - кто-то из них может проявить себя сегодня не лучшим образом. Это работает и в обратную сторону - попросить о помощи могут вас.

Львы

Черная Луна в вашем знаке активизировалась и конфликтует с самим Солнцем. Проживите день внимательно и осознанно - это поможет избежать неприятностей или стресса.

Девы

День принесет соблазнительное предложение, которое на поверку окажется фейком. Настройтесь заранее на то, что не все события этого дня вы сможете объяснить логически.

Весы

Вы можете не почувствовать ничего необычного - день как день, заботы и дела. Однако старайтесь не возвращаться домой поздно в одиночестве и ни с кем не знакомьтесь.

Скорпионы

Остерегайтесь недобросовестных работодателей - у них велик соблазн недоплатить или обмануть. Вечером не забудьте поблагодарить себя за то, что проявляли благоразумие.

Стрельцы

Организм может отреагировать на сегодняшние события внезапной болью или повышением температуры. Причина – стресс или сильные эмоции, следите за собой.

Козероги

Если вас угораздит влюбиться или развлечься сегодня, то звезды заранее предупреждают - ничего хорошего из этого не выйдет. Займитесь каким-нибудь более скучным делом!

Водолеи

Ваше уязвимое место в этот день - партнерские отношения и союзы. По тому, какие события будут происходить, вы сможете сделать вывод, какую карму вы сами себе создали.

Рыбы

Вы сегодня склонны делать ошибки на работе, опаздывать и плохо ориентироваться на местности. Чем спокойнее вы проведете день, тем меньше нервов потратите на суету.

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