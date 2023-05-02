Журналисты узнали дату переговоров по зерновой сделке с участием всех сторон

Москва пока официально не комментировала эти данные

Как сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на неназванный украинский источник, переговоры под эгидой ООН по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.

"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны. Надеемся, что будут результаты", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания чинят препятствия исполнению российской части зерновой сделки. По словам дипломата, Вашингтон и Лондон не признаются в саботаже соглашений, однако их банки отказываются от сотрудничества в рамках договоренностей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в настоящее время складывается не в пользу пролонгации черноморской продовольственной инициативы.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней.

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