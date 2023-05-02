ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналисты узнали дату переговоров по зерновой сделке с участием всех сторон

13:58
  • вторник
  • 02 мая 2023

Москва пока официально не комментировала эти данные

Как сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на неназванный украинский источник, переговоры под эгидой ООН по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.

Турция приняла сторону России в вопросе продления зерновой сделки
Минобороны России: атаки Украины снова ставят под угрозу зерновую сделку

"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны. Надеемся, что будут результаты", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания чинят препятствия исполнению российской части зерновой сделки. По словам дипломата, Вашингтон и Лондон не признаются в саботаже соглашений, однако их банки отказываются от сотрудничества в рамках договоренностей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в настоящее время складывается не в пользу пролонгации черноморской продовольственной инициативы.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Отгркзка зерна в порту
Отгркзка зерна в порту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.