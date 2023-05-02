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Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

14:40
  • вторник
  • 02 мая 2023

Работы мастера дарили радость и красоту

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева.

По словам главы государства, Зайцев был "безраздельно увлечен своим призванием". Он целиком посвятил себя творчеству и многое сделал для развития отечественной индустрии моды.

"Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту", - говорится на сайте Кремля.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни.  причиной смерти стало внутреннее кровотечение. В 2016 году у него диагностировали болезнь Паркинсона.

Сегодня, 2 мая, ушел из жизни другой известный российский модельер – Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. В последние годы Валентин Абрамович боролся с раком почки и метастазами в мозгу.

UPD (14:45 мск): Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина, об этом во вторник, 2 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В скором времени глава государства отправит телеграмму родным и близким модельера. 
 

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