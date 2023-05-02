Сценаристы Голливуда начали забастовку

Релизы новых кинофильмов и сериалов могут быть отложены

Объединение американских сценаристов Гильдия писателей Америки объявила о проведении забастовки, сообщает MarketWatch.

Уточняется, что сценаристы требуют повышения зарплат и предоставления гарантий занятости. Ранее представители гильдии и Альянса производителей кино- и телефильмов в течение шести недель вели переговоры, но прийти к соглашению не удалось.

В альянс входят, в частности, Netflix, Amazon, Disney, Warner Brothers, Paramount и Sony.

"Ответ студий был совершенно недостаточным с учетом экзистенциального кризиса, с которым столкнулись сценаристы", - сказано в сообщении гильдии. В нее входят около 11,5 тыс. специалистов.

По словам экспертов, первыми последствия забастовки почувствуют ток-шоу. Если ситуация затянется, могут быть отложены релизы новых кинофильмов и сериалов.

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