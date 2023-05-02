Кремль отреагировал на смерть Валентина Юдашкина

Президент соболезнует

В Кремле соболезнуют в связи со смертью Валентина Юдашкина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас готовится телеграмма семье модельера.

"К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина. Президент глубоко соболезнует в этой связи", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и пропаганды российской культуры за рубежом. Его роль трудно переоценить, отметил пресс-секретарь главы государства.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года. Модельеру было 59 лет. В последние годы он боролся с раком.

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