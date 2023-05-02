Песков отреагировал на заявление США о 100 тысячах погибших в СВО

Вашингтон не может знать реальные цифры

США не могут располагать достоверными данными о потерях России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Об этом во вторник, 2 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения Пентагона о 100 тысячах погибших.

"Взятые с потолка абсолютно цифры. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что достоверные данные о потерях российской армии публикует министерство обороны России.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что с декабря 2022 года Россия потеряла убитыми и ранеными 100 тысяч человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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