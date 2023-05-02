Песков рассказал о предпринимаемых в России мерах безопасности

Киев стоит за рядом атак и терактов на территории России

Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

Главным в этой работе Песков назвал проведение специальной военной операции, которая направлена на то, чтобы в корне исключить угрозы для России, сообщает ТАСС.

5 апреля под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции прошло заседание Совебеза, посвященное вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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