ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о предпринимаемых в России мерах безопасности

15:22
  • вторник
  • 02 мая 2023

Киев стоит за рядом атак и терактов на территории России

Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главное - безопасность: Путин встретился с главами новых регионов

Представитель Кремля подчеркнул, что российские специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

Главным в этой работе Песков назвал проведение специальной военной операции, которая направлена на то, чтобы в корне исключить угрозы для России, сообщает ТАСС.

5 апреля под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции прошло заседание Совебеза, посвященное вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Проход военной техники по Тверской улице
Проход военной техники по Тверской улице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.