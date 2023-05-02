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Замглавы ГУВД по Запорожской области пострадал при покушении

15:50
  • вторник
  • 02 мая 2023

Мужчина попал в больницу

В России возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника Главного управления внутренних дел России по Запорожской области. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
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В ведомстве уточнили, что у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство. Оно было приведено в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 и ст. 317 Уголовного кодекса России, сообщает ТАСС.

В апреле украинские спецслужбы планировали совершить покушение на мэра Горловки (Донецкая Народная Республика) Ивана Приходько, однако оно было предотвращено. Злоумышленники планировали совершить взрыв в кафе "Берлога", причем "то количество взрывчатых веществ, которое планировалось заложить: там бы разнесло, наверное, весь дом".

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