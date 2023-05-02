Путин пообещал вернуть жизнь в новых регионах в нормальное русло

Президент принял участие в церемонии возобновления трамвайного движения в Мариуполе

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, по видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе.

Глава государства подчеркнул, что эо значимое событие для города и его жителей: первая трамвайная линия открылась здесь 1 мая 1933 года, на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью. Сейчас в Мариуполе вводится в строй более десяти километров пути.

Президент отметил, что это лишь часть масштабной работы, которая активно проводится в новых российских регионах: здесь строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики, налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство.

Российские власти будут и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках новых регионов нашей страны возвращалась в нормальное русло, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Глава государства заострил внимание на основных задачах парламентариев и одна из них — помощь новым регионам России.

Властям практически заново предстоит выстраивать системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Особое внимание будет направлено на благосостояние и защиту граждан новых регионов.

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