Штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, при этом ВДВ выполняют задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах.

Также ведомство раскрыло новую информацию о потерях ВСУ за сутки:

- на донецком направлении - до 290 военных и наемников;

- на купянском направлении - до 60 человек и склад боеприпасов;

- на краснолиманском направлении - до 65 военных и две гаубицы;

Кроме того, сообщается, что ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка в ДНР.

ПВО России сбили за сутки три самолета Воздушных сил Украины.

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