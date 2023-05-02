ВС России нанесли поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов

Штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска
Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, при этом ВДВ выполняют задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах.
Также ведомство раскрыло новую информацию о потерях ВСУ за сутки:
- на донецком направлении - до 290 военных и наемников;
- на купянском направлении - до 60 человек и склад боеприпасов;
- на краснолиманском направлении - до 65 военных и две гаубицы;
Кроме того, сообщается, что ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка в ДНР.
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