Евгений Петросян: "Меня все атакуют, что я умираю"

СМИ утверждали, что юмориста экстренно госпитализировали

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал во вторник, 2 мая, что проходит плановую проверку в клинике и не жалуется на самочувствие.

Комментарий юмориста последовал за сообщениями ряда средств массовой информации о том, что якобы у 77-летнего Петросяна возникли "серьезные проблемы с сердцем" и он был госпитализирован с диагнозом "гипертоническая болезнь".

Артист рассказал ТАСС, что лег на плановую проверку, поскольку в силу возраста необходимо регулярно проверяться. Хотя "меня все атакуют, что я умираю", на самом деле "со мной все нормально", заверил Петросян.

Евгений Ваганович уточнил, что проходит плановую проверку в клинике и 3 мая собирается из нее выписаться.

Несмотря на солидный возраст, в личной жизни юмориста за последнее время произошли серьезные перемены. В 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Новой избранницей юмориста стала его молодая помощница Татьяна Брухунова. Весной 2020 года у пары родился сын Ваган. Мальчика назвали в честь отца Петросяна.

Поклонники артиста отмечали, что Петросян похудел, помолодел и стал выглядеть намного лучше, чем до свадьбы с Татьяной Брухуновой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"