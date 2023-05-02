Художник с безупречным вкусом: каким запомнится Валентин Юдашкин

Уникальный почерк мастера принес ему мировую известность

Сегодня его империя красоты, которая выстраивалась десятки лет, осиротела. У Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве - портрет основателя и кутюрье, чьи наряды покорили мир. Валентина Юдашкина.

В историю российской и мировой моды Юдашкин буквально ворвался в начале 90-х со своей революционной для того времени коллекцией "Фаберже". Ради нее пришлось продать машину и всю мебель из квартиры. Но это того стоило - буквально за сезон недели моды во Франции он стал всемирно известным дизайнером от-кутюр.

"Мы делали коллекцию "Фаберже", мы восхищались двуглавым орлом, империей, огромнейшей такой империей. Сейчас стало очень почетно надеть майку "Россия", радоваться всем победам, мы себя стали любить больше", - говорил мастер.

Своими коллекциями Валентин Юдашкин открывал нашу страну для мира, с безупречным вкусом и чувством стиля раскрывал народную и историческую специфику российского костюма. Юдашкин был единственным дизайнером из России, который входил в Синдикат высокой моды и представлял страну на показах в Париже и Милане. И был удостоен высочайшей награды - стал кавалером ордена Почетного легиона.

Он создавал не просто одежду - произведения искусства. Каждый его показ был событием в мире высокой моды. Валентин Юдашкин сам себя называл художником, модельером и портным. Он шил для самых известных лиц страны, для армии, театральных постановок и олимпийской сборной. Внимательно отслеживая каждый стежок, каждую линию.

Он создал гигантскую дизайнерскую корпорацию, замыслы Валентина Юдашкина воплощала команда с производствами в разных странах. Его модели хранятся в Лувре, музее "Метрополитен" и Историческом музее на Красной площади.

"Сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина. Президент глубоко соболезнует в этой связи. Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства, в распространение очень высоких норм искусства по российским регионам. С точки зрения пропаганды нашего искусства за рубежом очень трудно переоценить его роль", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым дизайнер боролся последние годы.

"Безумная трагедия в целом и для семьи, и в целом для страны. Что в такой момент, когда нам нужна красота, уходят такие люди... Человек, который помогал артистам всегда выглядеть роскошно. Человек, который по первому звонку предоставлял артистам наряды на выходы либо на ковровую дорожку, либо на концерт", - отметил стилист Владислав Лисовец.

"Талантливый человек. Очень добрый, хороший. Любящий свою профессию. Много делал хорошего для нас. Так же, как и Слава Зайцев. Ушли два мэтра отечественной моды. Самые лучшие и самые известные. Очень жаль", - сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Вы знаете, очень сложно говорить сегодня. Поскольку на самом деле он очень много сделал для российской культуры. Он очень много сделал для всех для нас. Лично для меня. Он всегда останется в наших сердцах. Мы его всегда будем помнить", - добавила певица Диана Гурцкая.

Несмотря на болезнь, Валентин Юдашкин до последнего работал над созданием коллекций для своего дома. Он говорил, что в 60 лет уйдет на пенсию. Но до этой даты модельер не дожил несколько месяцев.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"