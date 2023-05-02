Собянин поздравил с наступающим Днем Победы проходящих подготовку московских контрактников

Мэр побывал в центрах Минобороны "Патриот" и "Авангард"

"Ни в чем не нуждаемся" - именно так реагируют контрактники, расквартированные в учебно-методическом центре "Авангард", отвечая на вопрос об укомплектованности и содержанию. Здесь мужчины и женщины обучаются и ожидают приказа о зачислении в Вооруженные силы Российской Федерации. На данный момент готовятся отбыть в зону проведения СВО больше двухсот добровольцев. С ними сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю с наступающим праздником Победы. Еще недавно ваши родители гордились своими дедами, прадедами. Сейчас будут гордиться вами. Спасибо за такое мужественное решение, которое вы приняли - зачислиться в армию, прийти и защищать Родину. Такое непростое решение. Спасибо!", - сказал глава города.

Собрать аптечку, оказать первую помощь себе и товарищу, вынести раненого с поля боя - это первичные навыки, которым обучают добровольцев. Ученики прилежны и сконцентрированы, признается преподаватель. И это не удивительно. Грамотные медицинские действия в критической ситуации уже спасли не одну человеческую жизнь.

"Ребята задают вопросы, интересуются, как, где, что. Что можно достать, что можно комплектовать, что можно использовать. То есть максимальная вовлеченность и заинтересованность именно по части сохранения своей жизни, оказания помощи. Это очень здорово", - рассказал Забил Алекперов, руководитель медицинской службы УМЦ ВПВМ "Авангард".

Во время одного из таких занятий в кабинет заглянул Сергей Собянин. Мэр извинился за прерванное занятие и еще раз поблагодарил добровольцев за их мужественный шаг. А также поинтересовался, всего ли хватает для подготовки и прохождения воинской службы.

"Мы старались. Работали в свое время с мобилизованными, поэтому оборудованы и здесь, и в "Патриоте" хорошие достаточно условия. Вообще, "Авангард" - это учебный центр для подростков, но мы уже осенью прошлого года использовали его для военнослужащих. Было около двух тысяч военнослужащих, проходили первичную подготовку. Поэтому сейчас тоже решили задействовать его, чтобы вы не в городе где-то ожидали, не где-то в палатках в поле, а в хорошем центре, чтобы вас кормили, одевали и учили", - указал мэр.

Собянин посетил и центр "Патриот". Здесь новобранцы уже оформляют документы после приказа о зачислении в состав Вооруженных сил, а также продолжают проходить курс молодого бойца. Мэр Москвы осмотрел условия размещения, питания и медицинского обслуживания людей в парке и пообщался с военнослужащими по контракту.

Размещать добровольцев в центре "Авангард" начали 27 апреля. Одновременно здесь могут пребывать больше двух тысяч человек. Подать документы на контрактную службу можно в едином столичном пункте отбора в Москве на улице Яблочкова.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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