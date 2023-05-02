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Путин наградил Гергиева орденом

17:59
  • вторник
  • 02 мая 2023

"За заслуги перед Отечеством" II степени

Сегодня юбилей у Валерия Гергиева. Знаменитому дирижеру и народному артисту России исполнилось 70 лет. Его талант давно признали не только на Родине, но и во всем мире.

Валерий Гергиев - самый гастролирующий дирижер на планете: ежегодно дает в нашей стране и за рубежом более 300 спектаклей. Но большую часть творческой жизни он посвятил Мариинскому театру, художественным руководителем и генеральным директором которого является с 1988 года. В свой день рождения маэстро вновь встанет за дирижерский пульт.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о награждении Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, передает "ТВ Центр". Как отмечено в документе, награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

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