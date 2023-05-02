Путин отметил концентрацию большого спорта на прибыли

Это ведет к коррупционной и политической зависимости

Восстановление российских регионов после пожаров президент страны Владимир Путин обсудил сегодня на совещании с членами правительства, сообщает "ТВ Центр".

Одни из самых пострадавших - Курганская и Свердловская области. В последней - в поселке Сосьва - полностью сгорело лечебно-исправительное учреждение ФСИН, а также жилье многих его сотрудников.

"Нужно представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительно-трудовом учреждении ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома горели. Это первое. Второе - нужно восстановить это учреждение лечебно-исправительное, так как это предложил министр. Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону", - указал российский лидер.

Кроме этого, Путин обсудил с кабмином вопросы аттестации и профориентации школьников, развития туризма, а также проблемы спорта высших достижений, который, по словам президента, в настоящее время излишне сконцентрирован на получении прибыли. А это ведет к коррупционной и политической зависимости.

Глава государства выразил надежду на то, что по мере укрепления многополярности современного мира ситуация в международном спорте будет меняться в лучшую сторону.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"