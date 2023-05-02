Народный артист Валерий Баринов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Центр произвел на актера сильное впечатление

Народный артист России Валерий Баринов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1), чтобы поддержать отправляющихся на выполнение служебных задач.

"Я пришел посмотреть на этих людей, на эти лица, понимаете, и пришел, чтобы выразить им свое восхищение, потому что без всяких высокопарных слов это действительно наша надежда, это люди, которые идут за победой", - заявил актер.

Он добавил, что центр произвел на него сильное впечатление, так как там "все сделано так, как должно быть".

Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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