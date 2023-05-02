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Задержанные на Запорожье диверсанты планировали теракт в майские праздники

16:46
  • вторник
  • 02 мая 2023

Они причастны к покушению на замначальника регионального ГУВД

В Запорожской области задержали диверсантов, которые намеревались осуществить очередной теракт в период майских праздников в России. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Замглавы ГУВД по Запорожской области пострадал при покушении

Как уточнили в ведомстве, троих злоумышленников — гражданина Украины и двоих граждан России — задержали по горячим следам, после организованного ими покушения на заместителя начальника областного главка МВД А.С. Мищенко. Полковник полиции умер от полученных ранений.

Также выяснилось, что для дестабилизации работы органов власти региона и устрашения жителей области члены диверсионно-разведывательной группы планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период проведения майских праздников 2023 года, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что российские специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа". Пресс-секретарь президента отметил, что Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию.

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