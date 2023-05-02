Восстановление Свердловской области после пожаров обойдется в 2 млрд рублей

Об этом рассказал глава региона

Президент России Владимир Путин в среду, 2 мая, в режиме видеоконференции проводит совещание с членами федерального правительства. Первый вопрос, который поднял глава государства, — борьба с последствиями пожаров в Свердловской и Курганской областях.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что стоимость восстановления инфраструктуры после пожаров в регионе составит 2 млрд рублей. Он отметил, что в области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий в Сосьве из резервного фонда правительства Свердловской области уже выделено 96 млн рублей, из них более 70 млн рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. Уже осуществлены 1008 выплат на сумму 22,5 млн рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что оказывать помощь погорельцам необходимо оперативно, а также призвал чиновников обойтись в таких ситуациях без лишней бюрократии. Президент также указал, что дома погорельцев необходимо успеть восстановить до начала следующего отопительного сезона.

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал во время совещания с главой государства, что всего 16 населенных пунктов в шести регионах страны пострадали от пожаров с 25 апреля по 2 мая. Огнем повреждены более 633 строений, среди них 244 жилых дома, сообщает РИА Новости.

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