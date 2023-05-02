МИД России выразил Польше протест против захвата школы при посольстве

Это очередное звено в цепи попыток Варшавы разрушить отношения с Москвой

В Министерство иностранных дел России во вторник, 2 мая, был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при Посольстве России в Польше.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия польских властей грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которое направлено против обучающихся в школе детей — их попросту выставили на улицу.

В МИД заявили, что этот шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания российско-польские отношения.

Действия Польши не останутся без нашей должной реакции, которая не заставит себя долго ждать, отмечается на официальном сайте министерства.

29 апреля в Варшаве представители мэрии в сопровождении полиции вскрыли двери и заблокировали сотрудникам вход в здание школы при российском посольстве. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что вторжение на территорию дипломатического объекта является противоправным действием.

Власти Польши изъявили желание конфисковать у российской дипмиссии два здания и предложили посольству использовать все доступные способы, чтобы судебные разбирательства проходили оперативней. При этом диалога с Москвой и дипломатического решения в этом вопросе в Варшаве в обозримом будущем не видят.

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