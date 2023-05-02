Игры БРИКС в 2024 году могут пройти в России

Такое предложение высказали в российском Министерстве спорта

Международные спортивные соревнования в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2024 году могут быть организованы на территории России. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал российский министр спорта Олег Матыцин.

Во время совещания президента России Владимира Путина с правительством глава Минспорта предложил активизировать практику проведения соревнований в открытом формате с приглашением стран-партнеров.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация подтверждает важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС и БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.

Российские власти работают над исполнением поручения Путина об организации Всемирных игр дружбы осенью 2024 года, а в 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагается провести Игры БРИКС в России.

Матыцин назвал это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения формата БРИКС по количеству стран, сообщает ТАСС.

Ранее Матыцин предложил организовать в России проведение первых Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно провести международные соревнования по олимпийским видам спорта. По мнению политика, это важно для повышения авторитета государств — членов ШОС и конкурентоспособности спортсменов на мировых аренах.

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