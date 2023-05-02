Американская киноакадемия изменила правила вручения премии "Оскар"

Такое решение принято из-за активности звезд в соцсетях

Академия кинематографических искусств и наук США, выступающая организатором премии "Оскар", приняла решение существенно пересмотреть принципы присуждения наград.

Как отмечает The Guardian, членам киноакадемии, которые будут голосовать за присуждение "Оскара", запретят открыто обсуждать свои предпочтения, в том числе в социальных сетях.

В качестве примеров влияния на исход голосования через соцсети издание приводит случай с актрисой Мишель Йео, исполнившей главную женскую роль в фильме "Всё везде и сразу".

Йео разместила в соцсетях скрины из статьи Vogue, в которой хвалили ее игру и заявляли, что заветную статуэтку должна получить именно она, а не ее конкурентка Кейт Бланшетт. Пост знаменитость удалила, однако впоследствии Йео получила "Оскар".

"Оскар" считается главной кинематографической наградой не только в США, но и в мире. Премию, созданная в 1929 году, каждый год вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

Правила присуждения "Оскара" и принципы голосования неоднократно менялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике, а членов академии обвиняли в коррупции и ангажированности. В частности, считается, что на их мнение оказывают большое влияние рекламные кампании фильмов-претендентов на премию. Также отмечалось, что американская киноакадемия демонстрирует ярко выраженные предпочтения по жанрам и темам.

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